"Шахтар" обіграв "Маріуполь" в матчі УПЛ
У стартовому матчі 21 туру Favbet Української прем'єр-ліги "Маріуполь" програв "Шахтарю". Фінальний рахунок поєдинку 0:3 на користь "гірників".
Про це повідомляється на сайті УПЛ.
Рахунок у матчі на 34-й хвилині відкрив Жуніор Мораес. Незабаром на 37-й хвилині гол забив Манор Соломон.
По перерві донеччани, маючи перевагу в рахунку, дещо збавили оберти, проте південці не змогли зачепитися за нічию.
Третій м'яч влучив у ворота азовців на 78-й хвилині.
Таким чином "гірники" здобули 270-ту гостьову перемогу в УПЛ.
Нагадаємо, "Шахтар" на виїзді без особливих проблем розібрався з "Ворсклою" у 20-му турі української Прем'єр-ліги - 2:0.
РБК-Україна писало, що в 19-му турі УПЛ "горняки" сенсаційно поступилися "Львову". На той момент львів'яни йшли на останньому місці в турнірній таблиці.