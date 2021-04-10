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"Шахтар" обіграв "Маріуполь" в матчі УПЛ

Новость на русском → Субота 10 квітня 2021 16:10
"Шахтар" обіграв "Маріуполь" в матчі УПЛ Фото: "Шахтар" здобув перемогу (upl.ua)
Автор: Инна Собора

У стартовому матчі 21 туру Favbet Української прем'єр-ліги "Маріуполь" програв "Шахтарю". Фінальний рахунок поєдинку 0:3 на користь "гірників".

Про це повідомляється на сайті УПЛ.

Рахунок у матчі на 34-й хвилині відкрив Жуніор Мораес. Незабаром на 37-й хвилині гол забив Манор Соломон.

По перерві донеччани, маючи перевагу в рахунку, дещо збавили оберти, проте південці не змогли зачепитися за нічию.

Третій м'яч влучив у ворота азовців на 78-й хвилині.

Таким чином "гірники" здобули 270-ту гостьову перемогу в УПЛ.

Нагадаємо, "Шахтар" на виїзді без особливих проблем розібрався з "Ворсклою" у 20-му турі української Прем'єр-ліги - 2:0.

РБК-Україна писало, що в 19-му турі УПЛ "горняки" сенсаційно поступилися "Львову". На той момент львів'яни йшли на останньому місці в турнірній таблиці.

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