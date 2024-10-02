Сегодняшняя атака Ирана на Израиль вдвое масштабнее апрельской, - Пентагон

Сегодняшняя атака Ирана на Израиль была в два раза масштабнее, чем та, которую Иран осуществил в апреле. Эсминцы ВМС США выпустили около дюжины перехватчиков по иранским ракетам.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал-майор Пэт Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Sky News .

"Это примерно в два раза больше, чем количество баллистических ракет, которые они запустили в последний раз", — сказал он, добавив, что "нельзя запускать столько ракет по цели, не намереваясь что-то поразить".

"Так что, безусловно, как и в прошлый раз, их намерением является разрушение", — сказал Райдер.

По его словам, эсминцы ВМС США выпустили около дюжины перехватчиков по иранским ракетам, запущенным в сторону Израиля.

В настоящее время в восточной части Средиземного моря действуют три эсминца с управляемыми ракетами: USS Arleigh Burke, USS Cole и USS Bulkeley. По словам Райдера, в операции участвовали эсминцы USS Bulkeley и USS Cole.

Райдер также сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин во вторник во второй раз переговорил с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом.

"Он подтвердил непреклонную приверженность Соединенных Штатов защите Израиля и подчеркнул, что США по-прежнему занимают прочную позицию по всему региону Ближнего Востока, чтобы защитить американские силы и Израиль от угроз со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном террористических организаций", — сказал Райдер.