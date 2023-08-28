Сегодня в Запорожской области объявят обязательную эвакуацию детей: названы районы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук во время телемарафона.

"У нас сегодня будет заседание эвакуационного штаба, где будет объявлено об обязательной эвакуации детей из двух районов Запорожской области - Васильевский и Пологовский районы. Пять населенных пунктов, 54 ребенка мы должны вывезти", - сказала она.

Также, по данным Верещук, обязательная эвакуация детей принудительным образом происходит в Волчанской общине Купянского района Харьковской области. Кроме того, до сих пор в Донецкой области остаются 89 детей, которых необходимо вывезти в более безопасное место.

Обязательная эвакуация детей

Ранее обязательная эвакуация была объявлена в 37 населенных пунктах Купянского района. Это касается освобожденных городов и сел, а также территорий вблизи зоны боевых действий. Кроме того, до этого сообщалось, что в Донецкой области в населенных пунктах прифронтовых районов, которые подвергаются российским обстрелам, в настоящее время остается 89 детей. В ближайшее время их планируют эвакуировать. В частности, как писало РБК-Украина жители Авдеевки намеренно прячут своих детей от эвакуации и не хотят выезжать из города, по которому часто бьют оккупанты.