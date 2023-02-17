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Сегодня и в выходные энергосистема будет работать с резервом мощности, - Галущенко

Фото: в ближайшие дни энергосистема Украины будет работать с резервом мощности (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу 17 февраля и в выходные, 18-19 февраля, энергосистема Украины будет работать с резервом мощности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко.

По его словам, сегодня и в выходные генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление.

"Благодаря уменьшению спроса будем иметь резерв мощности", - сказал он.

В то же время в Одесской области в связи с ремонтами сетей возможны стабилизационные отключения, но уже меньшей, чем раньше, продолжительностью.

В Харьковской области за последние сутки после восстановительных ремонтов сетей заживлено еще около 2 тысяч потребителей.

Как сообщалось, Украина и сеть ENTSO-E договорились об увеличении возможности импорта электроэнергии до 700 МВт в любое время.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, что пока Украина может покрывать потребление электроэнергии самостоятельно и ситуация со светом остается стабильной. Но при похолодании или новых ударах импорт может быть восстановлен, что является дополнительным фактором безопасности.

При этом Украина не только восстанавливает разрушенные энергообъекты после ударов россиян. Страна также работает над новым форматом электростанций и подстанций, позволяющих лучше защитить систему от ракетных атак.

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