ua ru
Чт, 16 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Козырь всегда будет в рукаве. В "Укрэнерго" разъяснили ситуацию со светом и дали прогноз

Новина українською →
Киев, Четверг 16 февраля 2023 11:33
Козырь всегда будет в рукаве. В "Укрэнерго" разъяснили ситуацию со светом и дали прогноз Фото: в "Укрэнерго" разъяснили ситуацию со светом и дали прогноз (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Пока Украина может покрывать потребление электроэнергии самостоятельно и ситуация со светом остается стабильной. Но при похолодании или новых ударах импорт может быть восстановлен, что является дополнительным фактором безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого во время брифинга.

"Поскольку завершается зима и через месяц-два мы будем говорить о выходе из отопительного сезона, сейчас время играет на украинскую энергосистему. Мы ожидаем, что если не будет каких-то больших массированных новых повреждений энергосистемы, то ситуация будет стабильной оставаться и будем прилагать усилия, чтобы ее улучшить", - рассказал Кудрицкий.

При этом он отметил, что улучшить ситуацию возможно - специалисты должны устранить в ближайшее время те места из-за которых возникают сетевые ограничения.

"Например, в Одессе и других регионах, а также наши коллеги будут возобновлять работу поврежденных энергоблоков на АЭС, таким образом обеспечив буфер безопасности для украинской энергосистемы", - говорит Кудрицкий.

Он подчеркнул, что сейчас Украина способна покрывать потребление собственными ресурсами и это привело в последние дни к уменьшению импорта.

"Это естественно, поскольку европейская электроэнергия дороже украинской. Но если будет похолодание, рост потребления или какие-то другие факторы приведут к тому, что украинские энергосистемы не будут хватать мощности, импорт может быть восстановлен. И он снова станет дополнительным фактором безопасности. Этот козырь всегда будет в рукаве, он будет всегда физически доступен", - пояснил Кудрицкий.

Напомним, что сегодня российские войска нанесли очередной ракетный удар по критической инфраструктуре Украины. Зафиксировано несколько попаданий по объектам критической инфраструктуры.

Впрочем, как сообщили в "Укрэнерго", очередная атака России не повлияла на ситуацию со светом, лимиты потребления в областях не вводились, а отключения возможны только при росте потребления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго енергетики Электроэнергия ракетный удар
NEWS
Половину "положим" сразу. Что говорят эксперты о возможном "воздушном наступлении" России
Половину "положим" сразу. Что говорят эксперты о возможном "воздушном наступлении" России
DAILY
Горячая "серая" зона. Как украинские военные отбивают вражеские штурмы возле Лимана
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Горячая "серая" зона. Как украинские военные отбивают вражеские штурмы возле Лимана