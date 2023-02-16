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Украина договорилась с сетью ENTSO-E об увеличении импорта электроэнергии

Новина українською →
Четверг 16 февраля 2023 11:32
Украина договорилась с сетью ENTSO-E об увеличении импорта электроэнергии Фото: Украина договорилась с сетью ENTSO-E об увеличении импорта электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина и сеть ENTSO-E договорились об увеличении возможности импорта электроэнергии до 700 МВт в любое время.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".

"После первых массированных атак на энергетическую инфраструктуру с 11 октября 2022 Украина прекратила экспорт электроэнергии в Европу", - пишет пресс-служба.

Благодаря импорту электроэнергии удалось снизить дефицит мощности и соответственно уменьшить объемы ограничений.

14 февраля европейское энергообъединение ENTSO-E увеличило возможность импорта электроэнергии в Украину до 700 МВт в любое время. До этого импорт составлял 700 МВт ночью и 600 МВт в другие часы.

"Это результат нашей совместной работы с европейскими коллегами, которые глубоко понимают важность импорта для энергосистемы Украины и оказывают нам всестороннюю поддержку в этом направлении", - пишет "Укрэнерго".

Украина планирует и дальше работать над расширением технических возможностей для коммерческого обмена между Украиной и Европой. Сегодня оценивается возможность дальнейшего увеличения лимитов коммерческого обмена.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня 16 февраля, в Киеве и ряде областей не будут применяться ограничения электроснабжения .

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