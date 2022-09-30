Зеленскому могут вручить Нобелевскую премию мира

Президент Украины Владимир Зеленский может стать лауреатом Нобелевской премии мира. В настоящее время он является фаворитом и занимает высокие позиции в списках букмекеров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, награждение будет означать, что Зеленский "взял на себя полную ответственность в самый опасный момент".

"Это также будет премия для украинского народа, который сегодня платит высокую цену за право жить без войны", - заявил Подоляк.

Среди других претендентов на премию отмечаются:

экоактивистка Грета Тунберг;

лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская;

российский "оппозиционер" Алексей Навальный.

В то же время, как отметил директор Института исследования проблем мира в Осло Хенрик Урдал, наградный орган будет "осторожным" в признании Зеленского лауреатом Нобелевской премии мира.