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Зеленскому могут вручить Нобелевскую премию мира

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Пятница 30 сентября 2022 13:40
Зеленскому могут вручить Нобелевскую премию мира Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский может стать лауреатом Нобелевской премии мира. В настоящее время он является фаворитом и занимает высокие позиции в списках букмекеров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, награждение будет означать, что Зеленский "взял на себя полную ответственность в самый опасный момент".

"Это также будет премия для украинского народа, который сегодня платит высокую цену за право жить без войны", - заявил Подоляк.

Среди других претендентов на премию отмечаются:

  • экоактивистка Грета Тунберг;
  • лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская;
  • российский "оппозиционер" Алексей Навальный.

В то же время, как отметил директор Института исследования проблем мира в Осло Хенрик Урдал, наградный орган будет "осторожным" в признании Зеленского лауреатом Нобелевской премии мира.

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