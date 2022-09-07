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Український народ і Зеленський номіновані на премію Сахарова

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Середа 07 вересня 2022 20:10
Український народ і Зеленський номіновані на премію Сахарова Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Група Європейської народної партії (ЄНП) в Європарламенті номінувала всіх українців і президента України Володимира Зеленського на премію Сахарова за свободу думки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ЄНП.

"У нас немає сумнівів, що мужній народ України на чолі з президентом Володимиром Зеленським гідний того, щоб цього року отримати премію Сахарова за свободу думки", - зазначила євродепутат, заступник голови групи ЄНП у закордонних справах Раса Юкнявічене.

За її словами, українці і Зеленський продовжують кожен день захищати європейські цінності на полях битв.

Юкнявічене висловила сподівання, що цю номінацію підтримають всі політичні групи в Європарламенті.

Зазначимо, що премія Сахарова є головною нагородою Євросоюзу у сфері прав людини. Її присуджують за свободу думки. Вона була заснована в 1988 році на честь радянського фізика і правозахисника Андрія Сахарова.

Члени Європарламенту можуть висувати номінантів на премію у вересні кожного року. Кожен кандидат повинен заручитися підтримкою як мінімум 40 членів парламенту, і кожен депутат може підтримати тільки одну кандидатуру.

Ім'я лауреата премії оголосять у жовтні, а церемонія нагородження пройде в грудні на пленарному засіданні парламенту в Страсбурзі. Розмір премії, що присуджується Європарламентом, становить 50 000 євро.

Нагадаємо, торік премію Сахарова отримав російський опозиціонер Олексій Навальний.

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