Сегодня в Польше начинается масштабный протест фермеров: чего хотят митингующие

Выводя на дороги тракторы и сельскохозяйственную технику, они будут протестовать, в частности, против расширения беспошлинного импорта агропродовольственной продукции из Украины.

"Большинство протестов начнется около полудня", - отмечает издание.

Митингующие выдвигают два основных требования.

"Стоп неконтролируемому импорту агропродовольственной продукции из Украины и других стран вне ЕС, которые не применяют стандарты ЕС! На европейских фермеров распространяются расходы и правила, которые не распространяются на сельхозпроизводителей из Украины и других стран за пределами ЕС", - говорится в официальном заявлении.

Cитуация на границе с Польшей

С 6 ноября польские перевозчики объявили о начале забастовки, которая, по их словам, продлится до начала января 2024 года. В результате, в первые часы они практически заблокировали три КПП на границе с Украиной - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребенное", выпуская и впуская грузовой транспорт не более одной фуры в одну сторону в час. Позже, 23 ноября, перевозчики перекрыли и пункт пропуска "Медика - Шегини". Кроме того, были намерения распространить блокировку также на пункт контроля "Нижанковичи - "Мальховице".

16 января стало известно, что польские дальнобойщики достигли соглашения об "определенных условиях" с правительством и приостановят свой протест 17 января в 13:00 по киевскому времени. Кроме того, 16 января в Польше подписали соглашение с перевозчиками, блокирующими КПП на границе с Украиной. Согласно ему, забастовщики прекратили бойкот до 1 марта.