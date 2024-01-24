Сьогодні у Польщі розпочинається масштабний протест фермерів: чого хочуть мітингувальники

Виводячи на дороги трактори та сільськогосподарську техніку, вони протестуватимуть, зокрема, проти розширення безмитного імпорту агропродовольчої продукції з України.

" Більшість протестів розпочнеться близько полудня", - зазначає видання.

Мітингувальники висувають дві основні вимоги.

"Стоп неконтрольованому імпорту агропродовольчої продукції з України та інших країн поза ЄС, які не застосовують стандарти ЄС! На європейських фермерів поширюються витрати та правила, які не поширюються на сільгоспвиробників з України та інших країн за межами ЄС", - йдеться в офіційній заяві.

Cитуація на кордоні з Польщею

З 6 листопада польські перевізники оголосили про початок страйку, який, за їхніми словами, триватиме до початку січня 2024 року. У результаті, в перші години вони практично заблокували три КПП на кордоні з Україною - "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене", випускаючи та впускаючи вантажний транспорт не більше однієї фури в один бік на годину. Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили і пункт пропуску "Медика - Шегині". Крім того, були наміри поширити блокування також на пункт контролю "Нижанковичі - "Мальховіце".

16 січня стало відомо, що польські далекобійники досягли угоди про "певні умови" з урядом і призупинять свій протест 17 січня о 13:00 за київським часом. Крім того, 16 січня в Польщі підписали угоду з перевізниками, які блокують КПП на кордоні з Україною. Згідно з ним, страйкарі припинили бойкот до 1 березня.