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Обстрелы Николаевской области: под ударом оказались Очаковская и Куцурубская общины

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Николаев, Воскресенье 12 февраля 2023 08:45
Обстрелы Николаевской области: под ударом оказались Очаковская и Куцурубская общины Фото: оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За прошедшие сутки, 11 февраля, российские оккупанты не прекращали обстрелов Николаевской области. В частности, из артиллерии ударили по Очаковской общине. В Николаеве было спокойно и без обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Вчера, 11 февраля, в 12:18 и с 23:00 враг наносил артиллерийские удары по акватории и населенному пункту Очаковской общины. Поврежден жилой дом. Пострадавших нет", - рассказал он.

По его словам, также вчера, 11 февраля, в 15:50 и 23:10 зафиксированы враждебные попадания за пределами населенных пунктов Куцурубской общины.

"Пострадавших нет", - добавил он.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Как сообщалось, российские войска вечером и утром 9-10 февраля вновь обстреляли Очаковскую общину Николаевской области.

Напомним, ранее оккупанты ударили из артиллерии по населенному пункту Очаковской общины. В результате атаки повреждены жилые дома.

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Николаев Николаевская область
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