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Сегодня оккупанты из минометов ударили по Очаковской общине Николаевской области

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Николаев, Четверг 30 марта 2023 08:57
Сегодня оккупанты из минометов ударили по Очаковской общине Николаевской области Фото: сегодня оккупанты из минометов ударили по Очаковской общине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня ночью, 30 марта, российские оккупанты обстреляли Очаковскую общину Николаевской области из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"В 01:10 враг наносил минометные обстрелы по береговой линии Очаковской общины. Пострадавших нет", - рассказал он.

При этом в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Как сообщалось, вблизи села Великополье в Николаевской области автомобиль ГСЧС, сопровождавший специалистов облэнерго, подорвался на российской мине.

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Николаев Николаевская область
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