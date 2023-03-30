Сьогодні окупанти з мінометів вдарили по Очаківській громаді Миколаївської області
Сьогодні вночі, 30 березня, російські окупанти обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області з мінометів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"О 01:10 ворог завдавав мінометних обстрілів по береговій лінії Очаківської громади. Постраждалих немає", - розповів він.
При цьому у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Як повідомлялось, поблизу села Великопілля у Миколаївській області автомобіль ДСНС, який супроводжував спеціалістів обленерго, підірвався на російській міні.
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