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Сьогодні окупанти з мінометів вдарили по Очаківській громаді Миколаївської області

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Миколаїв, Четвер 30 березня 2023 08:57
Сьогодні окупанти з мінометів вдарили по Очаківській громаді Миколаївської області Фото: сьогодні окупанти з мінометів вдарили по Очаківській громаді (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні вночі, 30 березня, російські окупанти обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"О 01:10 ворог завдавав мінометних обстрілів по береговій лінії Очаківської громади. Постраждалих немає", - розповів він.

При цьому у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Як повідомлялось, поблизу села Великопілля у Миколаївській області автомобіль ДСНС, який супроводжував спеціалістів обленерго, підірвався на російській міні.

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