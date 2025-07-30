Сегодня - День дружбы: что обязательно надо сделать и как поздравить близких

Сегодня, 30 июля, мир отмечает Международный день дружбы. Этот праздник, учрежденный Организацией Объединенных Наций, призван напомнить о важности дружбы между людьми, странами и культурами.
РБК-Украина рассказывает об истории этого праздника и что обязательно надо сделать в этот день.
Идея отмечать День дружбы родилась не в кабинетах дипломатов, а среди простых людей.
Считается, что первые попытки создать такой праздник появились в Парагвае еще в 1958 году, где предложили ввести "Всемирный день дружбы". Впоследствии инициативу поддержали другие страны Латинской Америки и Азии, ведь она отвечала стремлению людей к миру и взаимопониманию после разрушительных мировых войн.
Осознавая важность дружбы как основы для укрепления связей между народами, Организация Объединенных Наций официально провозгласила 30 июля Международным днем дружбы в 2011 году.
Цель была амбициозной: способствовать уважению к многообразию, миру и взаимопониманию между различными культурами, странами и отдельными людьми.
ООН подчеркнула, что дружба между народами и отдельными людьми может вдохновить на мирные усилия и построить мосты между сообществами, которые придерживаются разного разнообразия.
Этот праздник стал мощным напоминанием, что даже в самые сложные времена человеческие отношения могут быть источником надежды и поддержки.
Международный день дружбы - это не просто формальная дата, а прекрасная возможность превратить добрые намерения в реальные действия. В современном мире, где мы часто утопаем в виртуальном общении, важно восстановить настоящие, живые связи.
Вот что обязательно надо сделать сегодня, чтобы укрепить эти драгоценные отношения.
Прежде всего, свяжитесь со своими друзьями. Неважно, насколько давно вы не общались, - даже короткий телефонный звонок, видеочат или простое сообщение может зажечь искру старых чувств. Расскажите им, как сильно вы их цените, и как много они значат в вашей жизни. Помните, что самые простые жесты благодарности часто являются самыми сильными.
Если есть возможность, проведите время вместе. Это может быть совместный кофе, неспешная прогулка по парку, поход в кино, или просто искренний разговор за чашкой чая. Живое общение, смех и возможность разделить эмоции - это то, что по-настоящему питает дружбу. Не откладывайте эти моменты "на потом", ведь именно они формируют самые яркие воспоминания.
Обязательно выразите искреннюю благодарность. Подумайте, за что именно вы благодарны каждому из своих друзей. Возможно, это была поддержка в трудный момент, искренний совет, или просто их присутствие в вашей жизни. Сказанные вслух слова благодарности имеют невероятную силу и способны укрепить любые отношения.
Наконец, спланируйте что-то общее на будущее. Это может быть небольшое путешествие, совместный визит на концерт или спортивное событие, или же просто договоренность о регулярных встречах. Совместные планы и ожидание новых приключений дарят дружбе перспективу и наполняют ее новыми смыслами.
Помните, что дружба - это живой организм, который требует внимания и усилий, но ее плоды - это бесконечная поддержка, радость и смысл, которые делают нашу жизнь по-настоящему полноценной.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт ООН, Википедия.