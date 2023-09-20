В Сочи вспыхнул резервуар с топливом возле аэропорта

Огненное ЧП произошло, по предварительным данным, на АЗС "Роснефть", что расположено в Адлерском районе по улице Авиационная.

В сети озвучиваются мнения, что взрыв, который слышали жители Сочи, мог быть вызван горением дизельного топлива.

Местные власти заявили, что площадь возгорания составила 96 квадратных метров. На месте происшествия работают десятки пожарных и много техники.

"В Адлерском районе Сочи рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом... По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники", - рассказал губернатор.

Также российский чиновник добавил, что угрозы распространения огня нет.

Что стало причиной огненного ЧП в Сочи - пока не ясно, и "причины выясняются".

Взрывы и пожары в РФ

Отметим, что на территории РФ в последние месяцы в разных областях довольно часто происходят различные пожары и раздаются взрывы, а местные власти также не редко рассказывают о якобы "атаках беспилотников".

Так, например, 17 сентября в Орле прогремел взрыв, после чего произошел пожар на нефтебазе. Перед этим местные жители рассказывали, что слышали звук полета дрона.

Также недавно сообщалось, что дрон атаковал "Редкинский опытный завод" в Тверской области России, и произошел взрыв. Предприятие занимается производством уникальной продукции для авиации и космической промышленности.

А 15 сентября на Самарском подшипниковом заводе в России произошел мощный пожар. Также напомним, что перед этим, 12 сентября, на юге Башкирии произошел пожар на территории завода смазочных материалов рядом с цистернами с топливом.