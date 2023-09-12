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В российской Башкирии вспыхнул пожар рядом с цистернами с топливом

Россия, Вторник 12 сентября 2023 12:25
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В российской Башкирии вспыхнул пожар рядом с цистернами с топливом Иллюстративное фото: в российской Башкирии вспыхнул пожар рядом с цистернами с топливом (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

На юге Башкортостана в городе Салават случился пожар на территории завода смазочных материалов "Девон" рядом с цистернами с топливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Сообщается, что на территории завода загорелись мазутные ямы неподалеку от цистерн с топливом.

На месте работают пожарные.

Пожары в Москве

В разных регионах России постоянно происходят пожары. В частности, они случаются на заводах, связанные с производством для российского оборонного комплекса или зданиях ведомств, причастных к ведению войны против Украины.

Например, ночью 8 сентября возле здания Федеральной таможенной службы РФ в Москве звучали взрывы и вспыхнул пожар.

А 7 сентября пожар произошел на заводе "Салют" в Москве, который является одним из крупнейших предприятий в России по производству двигателей для авиации.

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Пожар Российская Федерация
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