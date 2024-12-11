В аэропорту Сочи ввели режим закрытого неба на фоне атаки дронов, - росСМИ

В аэропорту Сочи сегодня, 11 декабря, вечером ввели план "ковер". Фактически, это означает режим закрытого неба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SHOT в Telegram и Mash в Telegram.

По информации Mash, на посадку и вылет из аэропорта Сочи задержаны 18 рейсов. Часть самолетов отправили на запасные взлетно-посадочные полосы в Минеральных Водах, Владикавказе и Астрахани.

При этом уточняется, что причиной таких мер является атака беспилотников на Краснодарский край.

"План "ковер" введен в аэропорту Сочи, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы в целях безопасности", - пишет SHOT.

Взрывы в Крыму

Напомним, ранее так называемый "глава" временно оккупированного Севастополя сообщал, что в Крыму работает противовоздушная оборона. По его словам, якобы фиксируется атака беспилотников.

При этом в сети уже появилась информация, что в районе Камышовой или Казачьей бухты был "прилет". Там виден дым.

Дроны продолжают фиксировать в небе над Балаклавой и аэродромом "Керчь".

К слову, ранее, по данным источников РБК-Украина в спецслужбах, украинские разведчики ударили беспилотниками по нефтебазе в Брянске.

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