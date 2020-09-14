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У Сочі почалася зустріч Лукашенка і Путіна

Сочі, Понеділок 14 вересня 2020 14:52
У Сочі почалася зустріч Лукашенка і Путіна
Фото: Олександр Лукашенко і Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент Російської Федерації Володимир Путін почали переговори в Сочі. Це перша особиста зустріч глав двох держав після початку протестів у Білорусі.

Про це повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Переговори почалися", - сказав він.

Під час переговорів особливу увагу Лукашенко і Путін планують приділити реалізації великих спільних проектів в торговельно-економічній, енергетичній та культурно-гуманітарній сферах, а також перспектив просування інтеграційних процесів в рамках Союзної держави.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив, що на зустрічі з Путіним має намір вирішити "наболілі питання", а протягом останнього часу між сторонами йдуть інтенсивні переговори.

Раніше повідомлялося, Лукашенко і Володимир Путін домовилися задіяти спільні війська при загрозі із Заходу.

Крім того, Російська Федерація підготувала силовиків на його прохання на випадок загострення ситуації.

Додамо, що раніше Олександр Лукашенко пообіцяв зберегти "спільну вітчизну" з Путіним.

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