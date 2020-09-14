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В Сочи началась встреча Лукашенко и Путина

Сочи, Понедельник 14 сентября 2020 14:52
В Сочи началась встреча Лукашенко и Путина
Фото: Александр Лукашенко и Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Российской Федерации Владимир Путин начали переговоры в Сочи. Это первая личная встреча глав двух государств после начала протестов в Беларуси.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Переговоры начались", - сказал он.

Во время переговоров особое внимание Лукашенко и Путин планируют уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что на встрече с Путиным намерен решить "наболевшие вопросы", а в течение последнего времени между сторонами идут интенсивные переговоры.

Ранее сообщалось, Лукашенко и Владимир Путин договорились задействовать совместные войска при угрозе с Запада.

Кроме того, Российская Федерация подготовила силовиков по его просьбе на случай обострения ситуации.

Добавим, что ранее Александр Лукашенко пообещал сохранить "общее отечество" с Путиным.

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