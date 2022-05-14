Зібрати "соціальні запити". В окупований Херсон приїхала віце-спікер Держдуми

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

"Мені б хотілося зробити акцент на завданнях соціальних, тому що людина звертає увагу на політичні процеси, але коли стосується конкретної сім'ї ... кожна сім'я повинна зрозуміти, що ми почуємо кожне завдання. Ми спеціально приїхали, щоб зібрати всі ці потреби, запити, які є по лінії соціальної підтримки, і знайти відповіді на них найближчим часом", - заявила Кузнєцова на зустрічі з окупаційним "главою" Херсонської області Володимиром Сальдо.

Нагадаємо, цього тижня окупаційна влада Херсонської області заявила, що звернеться до президента Росії Володимира Путіна з проханням "приєднати регіон до РФ". У самого Путіна не виключають цього, але наполягають, щоб "все було легітимно як з Кримом".

Президент України Володимир Зеленський назвав заяви колаборантів космічного масштабу і космічної дурості.

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