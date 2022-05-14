Собрать "социальные запросы". В оккупированный Херсон приехала вице-спикер Госдумы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

"Мне бы хотелось сделать акцент на задачах социальных, потому что человек обращает внимание на политические процессы, но когда касается конкретной семьи … каждая семья должна понять, что мы услышим каждую задачу. Мы специально приехали, чтобы собрать все эти нужды, запросы, которые есть по линии социальной поддержки, и найти ответы на них в ближайшее время", - заявила Кузнецова на встрече с оккупационным "главой" Херсонской области Владимиром Сальдо.

Напомним, на этой неделе оккупационные власти Херсонской области заявили, что обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой "присоединить регион к РФ". У самого Путина не исключают этого, но настаивают, чтобы "все было легитимно как с Крымом".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявления коллаборантов космического масштаба и космической глупости.

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