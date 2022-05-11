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Зеленський про заклики приєднати Херсон до Росії: "Заяви космічної дурості"

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Україна, Середа 11 травня 2022 22:31
Зеленський про заклики приєднати Херсон до Росії: "Заяви космічної дурості" Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент України Володимир Зеленський вважає, що заяви деяких колаборантів про приєднання Херсонської області до Росії не мають нічого спільного з реальністю. Глава держави запевняє, що область буде звільнена від російських загарбників.

Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні, передає РБК-Україна.

"Ті маргінали, яких російська держава знайшла собі в якості колаборантів, роблять заяви космічного масштабу та космічної дурості, як охарактеризували їх рівень ще в "Собачому серці". Але, щоб не робили окупанти, у них немає шансів. Я впевнений, що ми звільнимо нашу землю та людей", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, окупаційна влада Херсонської області планує звернутися до голови Кремля Володимира Путіна. Проситиме приєднати регіон до складу Росії.

Стало відомо, що в Росії виник конфлікт між ФСБ та Управлінням розвідки. Там ділять награбоване у Херсонській області майно, яке щодня вивозять з України.

Раніше ми повідомляли, Росія вважає приєднання Херсонської області цілком реальним. У Кремлі заявили, що процедура повинна пройти за сценарієм Криму.

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