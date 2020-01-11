Соболєв хоче, щоб справу про вбивство його сина передали в ГСУ Нацполіції

Депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв заявив, що звернувся до генпрокурора з проханням відреагувати на його запит передати справа про вбивство сина в Головне слідче управління Нацполіції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на hromadske.

За його Соболєва, він два тижні намагається домогтися передачі справи в головне слідче управління.

"Я з великою повагою ставлюся до тих хлопців, які працюють сьогодні, але в ГСУ мають набагато більше фізичних і технічних можливостей. Я знаю, що керівник ГСУ вже й листа написав на Генеральну прокуратуру. Я не розумію що відбувається, на сьогоднішній день ми не можемо достукатися до Генеральної прокуратури", - сказав він.

За словами Соболєва, він дзвонив генеральному прокурору, "але у відповідь тиша".

"У мене велике прохання, щоб генеральний прокурор почув. У нас у всіх є діти", - сказав депутат.

Соболєв заявив, що на даний момент жоден з восьми чоловік, яких він просив пройти поліграф, не пройшли перевірку.

За словами депутата, зараз він проводить власне розслідування.

"Мені допомагають мої друзі з якими я товаришую по 20 років, які професіонали своєї справи. Ми просунулися дуже далеко. Чому ми почали це робити - тому що я не побачив ніяких дій з боку тих людей, які б мали це робити", - сказав Соболєв.

Як відомо, замах на депутата В'ячеслава Соболєва відбулося 1 грудня 2019 року на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській у Києві. Невідомі розстріляли автомобіль Range Rover, в якому знаходився Соболєв з сім'єю. В результаті обстрілу загинув його малолітній син.

Пізніше Шевченківський районний суд взяв під варту без права застави Андрія Лаврегу - підозрюваного в замаху на вбивство Соболєва.