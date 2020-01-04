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Суд звільнив членів банди можливого організатора замаху на депутата Соболєва

Новини » Суспільство     04.01.2020 - 22:29
Суд звільнив членів банди можливого організатора замаху на депутата Соболєва
Фото: місце нападу на Соболєва (kiev.informator.ua)

На волю вийшли підозрювані у вимаганні грошових коштів

Депутат Київської міської ради Олексій Новіков розповів, що суд звільнив з-під варти двох членів злочинного угрупування росіянина Юсупа Абуєва, якого вважають організатором замаху на депутата В'ячеслава Соболєва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За словами Новікова, який є потерпілим у справі щодо вимагання грошей членами банди Абуєва, Печерський суд Києва звільнив з-під варти Гелані Межиєва та Павла Нікіфорова.

Крім того, у справі щодо вимагання фігурують колишні правоохоронці Олексій Величко та Дмитро Онуфрієнко. Величка суд раніше перевів під цілодобовий домашній арешт, а засідання щодо Онуфрієнка перенесли через відсутність адвоката.

Зазначається, що Межиєва, Нікіфорова, Величка та Онуфрієнка підозрюють у вимаганні грошових коштів з застосуванням насильства та погроз вбивством. Бандформування було організоване громадянином РФ Абуєвим, якого підозрюють в організації замаху на депутата Соболєва, внаслідок якого загинув його син.

Як відомо, замах на депутата В'ячеслава Соболєва стався 1 грудня 2019 року на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівської у Києві. Невідомі розстріляли автомобіль Range Rover, в якому знаходився Соболєв з сім'єю. В результаті обстрілу загинув його малолітній син.

Пізніше Шевченківський районний суд взяв під варту без права застави Андрія Лаврегу - підозрюваного у замаху на вбивство Соболєва.

Слідство встановило організатора замаху на депутата Соболева Соболєв назвав ймовірних замовників замаху на нього
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