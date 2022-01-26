Росія назвала умову проведення саміту "нормандської четвірки"
Фото: заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак (kremlin.ru)
Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що зустріч лідерів нормандського формату може бути проведена за однієї умови. Зокрема, після того, як буде узгоджений правовий статус Донбасу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Саміт лідерів нормандської четвірки буде можливий після того, як будуть узгоджені всі аспекти правового статусу Донбасу для того, щоб узгодити умови виборів в регіоні", - заявив Козак.
Нагадаємо, сьогодні відбулася зустріч радників нормандського формату. Вона тривала більше ніж вісім годин.
Після зустрічі Козак заявив, що нова зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться через два тижні. Вона запланована в Берліні.