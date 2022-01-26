Росія назвала умову проведення саміту "нормандської четвірки"

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що зустріч лідерів нормандського формату може бути проведена за однієї умови. Зокрема, після того, як буде узгоджений правовий статус Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.