Збирала гроші добровольцям: у Київській області викрили чиновницю-шахрайку

На початку військового вторгнення чиновниця міської ради у Київській області, почала збирати гроші на потреби добровольців, проте витрачала їх не на військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора .

За даними слідчих, колишня посадовиця міської ради в Обухівському районі вирішила трохи заробити незаконним шляхом. Для цього, у соцмережах протягом чотирьох місяців разом з іншими особами, публікувала оголошення про збір коштів на потреби добровольчого формування територіальної громади. Підозрювана використовувала власну банківську картку.

"За цей період на її рахунок надійшло близько 1 млн грн. Грошима експосадовиця розпорядилася на власний розсуд", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків були виявлені чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність.