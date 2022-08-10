Збирала гроші добровольцям: у Київській області викрили чиновницю-шахрайку

На початку військового вторгнення чиновниця міської ради у Київській області, почала збирати гроші на потреби добровольців, проте витрачала їх не на військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
За даними слідчих, колишня посадовиця міської ради в Обухівському районі вирішила трохи заробити незаконним шляхом. Для цього, у соцмережах протягом чотирьох місяців разом з іншими особами, публікувала оголошення про збір коштів на потреби добровольчого формування територіальної громади. Підозрювана використовувала власну банківську картку.
"За цей період на її рахунок надійшло близько 1 млн грн. Грошима експосадовиця розпорядилася на власний розсуд", - йдеться у повідомленні.
Під час обшуків були виявлені чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність.
Нагадаємо, що раніше у Тернопільській області почали судити псевдоволонтерів, які на зібрані кошти придбали для себе автомобілі.
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