RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Збирала гроші добровольцям: у Київській області викрили чиновницю-шахрайку

Фото: збирала гроші добровольцям: у Київській області викрили чиновницю-шахрайку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

На початку військового вторгнення чиновниця міської ради у Київській області, почала збирати гроші на потреби добровольців, проте витрачала їх не на військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

За даними слідчих, колишня посадовиця міської ради в Обухівському районі вирішила трохи заробити незаконним шляхом. Для цього, у соцмережах протягом чотирьох місяців разом з іншими особами, публікувала оголошення про збір коштів на потреби добровольчого формування територіальної громади. Підозрювана використовувала власну банківську картку.

"За цей період на її рахунок надійшло близько 1 млн грн. Грошима експосадовиця розпорядилася на власний розсуд", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків були виявлені чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність.

Нагадаємо, що раніше у Тернопільській області почали судити псевдоволонтерів, які на зібрані кошти придбали для себе автомобілі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьЗадержание