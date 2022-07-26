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Замість допомоги армії "волонтери" придбали собі люксові автомобілі, їх затримали

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Україна, Вівторок 26 липня 2022 19:13
Замість допомоги армії "волонтери" придбали собі люксові автомобілі, їх затримали Фото: Псевдволонтери витратили майже 2 мільйони пожертв на купівлю власних автомобілів (УНІАН)
Автор: Ілона Свиридова

У Тернопільській області псевдоволонтери на власні потреби витратили майже 2 мільйони гривень, які попередньо зібрали у громадян. Два чоловіки та жінка придбали собі автомобілі, мобільні телефони, ювелірні вироби та інші цінності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"Розслідуванням встановлено, що на початку війни обвинувачені за зібрані на підтримку Збройних Сил України добровільні пожертви придбали для власного використання перелік речей на загальну суму близько 2 млн грн", - йдеться у повідомленні. Як розповіли правоохоронці, шахраї на зібрані кошти купили собі:

  • Автомобілі Range Rover та Audi Q5;
  • мобільні телефони;
  • ювелірні вироби;
  • інші матеріальні цінності.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури передали справу до суду. За статтею "Використання благодійних пожертв для особистого збагачення під час воєнного стану" обвинуваченим загрожує від п'яти до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці у Києві виявили псевдоволонтера. Зібрані кошти чоловік витрачав не на ЗСУ, а на власні потреби.

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