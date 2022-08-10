Собирала деньги добровольцам: в Киевской области разоблачили чиновницу-мошенницу

В начале военного вторжения чиновница городского совета в Киевской области, начала собирать деньги на нужды добровольцев, однако тратила их не на военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора .

По данным следователей, бывшая чиновница городского совета в Обуховском районе решила немного заработать незаконным путем. Для этого, в соцсетях в течение четырех месяцев вместе с другими лицами, публиковала объявления о сборе средств на нужды добровольческого формирования территориальной общины. Подозреваемая использовала собственную банковскую карту.

"За этот период на ее счет поступило около 1 млн грн. Деньгами эксчиновница распорядилась по собственному усмотрению", - говорится в сообщении.

Во время обысков были обнаружены черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.