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Збирала гроші добровольцям: у Київській області викрили чиновницю-шахрайку

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Україна, Середа 10 серпня 2022 17:35
Збирала гроші добровольцям: у Київській області викрили чиновницю-шахрайку Фото: збирала гроші добровольцям: у Київській області викрили чиновницю-шахрайку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

На початку військового вторгнення чиновниця міської ради у Київській області, почала збирати гроші на потреби добровольців, проте витрачала їх не на військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

За даними слідчих, колишня посадовиця міської ради в Обухівському районі вирішила трохи заробити незаконним шляхом. Для цього, у соцмережах протягом чотирьох місяців разом з іншими особами, публікувала оголошення про збір коштів на потреби добровольчого формування територіальної громади. Підозрювана використовувала власну банківську картку.

"За цей період на її рахунок надійшло близько 1 млн грн. Грошима експосадовиця розпорядилася на власний розсуд", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків були виявлені чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність.

Нагадаємо, що раніше у Тернопільській області почали судити псевдоволонтерів, які на зібрані кошти придбали для себе автомобілі.

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