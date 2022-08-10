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Собирала деньги добровольцам: в Киевской области разоблачили чиновницу-мошенницу

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Украина, Среда 10 августа 2022 17:35
Собирала деньги добровольцам: в Киевской области разоблачили чиновницу-мошенницу Фото: собирала деньги добровольцам: в Киевской области разоблачили чиновницу-мошенницу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В начале военного вторжения чиновница городского совета в Киевской области, начала собирать деньги на нужды добровольцев, однако тратила их не на военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

По данным следователей, бывшая чиновница городского совета в Обуховском районе решила немного заработать незаконным путем. Для этого, в соцсетях в течение четырех месяцев вместе с другими лицами, публиковала объявления о сборе средств на нужды добровольческого формирования территориальной общины. Подозреваемая использовала собственную банковскую карту.

"За этот период на ее счет поступило около 1 млн грн. Деньгами эксчиновница распорядилась по собственному усмотрению", - говорится в сообщении.

Во время обысков были обнаружены черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Напомним, что ранее в Тернопольской области начали судить псевдоволонтеров, которые на собранные средства приобрели для себя автомобили.

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