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Збирав дані про українські військові сили: СБУ затримала розвідника РФ

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Донбас, Четвер 12 серпня 2021 10:56
Збирав дані про українські військові сили: СБУ затримала розвідника РФ Фото: СБУ затримала розвідника РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Контррозвідники СБУ затримали агента російської воєнної розвідки. Він збирав інформацію про українські сили та засоби у районі проведення ООС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Встановлено, що іноземець, який тимчасово проживає на території України, за завданням представників спецслужби РФ періодично виїжджав у зону проведення ООС для збору розвідувальної інформації.

Так, за виконану "роботу" він отримував грошову винагороду.

Зокрема, російських "кураторів" цікавили відомості про залучені в ООС новітні зразки зброї та військової техніки, місця дислокації, кількість особового складу підрозділів ЗСУ тощо.

За інформацією силовиків, шпигуна затримано на "гарячому" під час передачі відомостей військового характеру представнику спецслужб РФ електронними каналами зв’язку.

Наразі зловмисника затримано, йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) ККУ.

За рішенням суду його взято під варту. Вирішується питання про оголошення підозри за ч. 1 ст. 114 (шпигунство) ККУ.

Фото: затримання силовиками агента російської воєнної розвідки (ssu.gov.ua)

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