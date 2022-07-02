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У Київській області затримали банду мародерів з серйозним "послужним списком"

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Київ, Субота 02 липня 2022 13:50
У Київській області затримали банду мародерів з серйозним "послужним списком" Фото: в Київській області затримали банду мародерів (kv.npu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У Київській області затримали злочинну групу у складі з п’ятьох людей, що здійснили 9 пограбувань на території регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Національної поліції Київської області

"Злочинне угруповання обкрадало оселі жителів Бориспільського, Бучанського, Фастівського та Обухівського районів. До складу групи входило п'ятеро осіб, з них організатор, помічник та три виконавці", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, до будинків злодії потрапляли, зламуючи замки, і віджимаючи метало-пластикові вікна.

"Окрім ювелірних прикрас та готівки крадії забирали велосипеди, електроінструменти та цінне майно", - додають в поліції.

Злочинців затримали. Організатором виявився 42-річний житель міста Запоріжжя, колишній таксист, який планував крадіжки, забезпечував поплічників транспортом, координував дії зловмисників та розподіляв прибутки.

За скоєне зловмисникам загрожує до 6 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, контррозвідка СБУ затримала громадянина Росії, якого вже два роки шукає Інтерпол. Зловмисник переховувався у Києві.

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