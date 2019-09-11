Зняття недоторканності: як це працюватиме

Президент України Володимир Зеленський сьогодні підписав закон, яким вносяться зміни до Конституції в частині скасування недоторканності народних депутатів. РБК-Україна розбиралася, як цей механізм буде працювати з 1 січня 2020 року.

Суть закону про скасування недоторканності

Законом вносяться зміни до ст. 80 Конституції України, і з 1 січня вона буде викладена в новій редакції. Зокрема, з цієї статті буде вилучено норму про гарантію депутатської недоторканності. У той же час нардепи не будуть нести юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Що було раніше

До вступу закону в силу для зняття недоторканності з нардепів залишиться стара процедура. Згідно з нею, за наявності підозри генпрокурор вносить до Ради подання, виступає з обґрунтуванням, після чого парламент 226 голосами має підтримати зняття недоторканності. При цьому зняття недоторканності і дозвіл на затримання та арешт голосуються окремо.

У той же час, перед самим голосуванням проходить тривала процедура, так як нардепу дають п'ять днів на пояснення Регламентному комітету Ради, який, у свою чергу, має 20 днів на розгляд питання про зняття недоторканності.

Проголосувати в сесійній залі мають не пізніше ніж через 7 днів після передачі укладення Регламентного комітету. Вся ця тривалість процедури приводила, в тому числі, до того, що підозрюваний міг "вирішити" питання на свою користь або переховуватися за кордоном.

Що зміниться для депутатів

З 1 січня 2020 ця процедура скасовується, і кожного нардепа зможуть притягнути до відповідальності за загальноприйнятою процедурою, в тому числі, в рамках розслідувань корупційних злочинів. Це стосується і парламентаріїв нинішнього скликання Верховної ради.

У той же час за нардепами зберігається депутатський індемнітет, який гарантує їм право на вільні виступи і голосування в парламенті. Іншими словами, за це їх не зможуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Відзначимо, на депутатському індемнітеті окремий акцент зробив президент України Володимир Зеленський, виступаючи в Раді перед голосуванням за зміни до Конституції. Однак юристи не виключають, що для повноцінної роботи нового закону знадобляться зміни до закону про статус народного депутата та до інших правових актів.