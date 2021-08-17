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Знесення декорацій на Алеї Небесної Сотні. У Зеленського відреагували на ситуацію

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Київ, Вівторок 17 серпня 2021 14:05
Знесення декорацій на Алеї Небесної Сотні. У Зеленського відреагували на ситуацію Фото: прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що декорації у центрі Києва не зачіпають меморіальні конструкції. Він запевнив, буде з'ясовано чи був наданий на них дозвіл або ні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сергія Нікіфорова в ефірі Україна-24.

"Це тимчасові конструкції, вони жодним чином не зачіпають меморіальні конструкції. Біля цих декорацій не передбачалося масових заходів. Чи були дозволи чи ні, будемо з'ясовувати. Це точно не до Офісу президента.", - сказав він.

Нагадаємо, у центрі столиці знесли декорації, які встановили до Дня незалежності України та перекривали доступ до меморіалу.

Інсталяція радянської квартири зображувала епоху початку незалежності країни і мала використовуватися для зйомок.

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Київ День незалежності України
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