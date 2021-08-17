Знесення декорацій на Алеї Небесної Сотні. У Зеленського відреагували на ситуацію

Прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що декорації у центрі Києва не зачіпають меморіальні конструкції. Він запевнив, буде з'ясовано чи був наданий на них дозвіл або ні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сергія Нікіфорова в ефірі Україна-24.

"Це тимчасові конструкції, вони жодним чином не зачіпають меморіальні конструкції. Біля цих декорацій не передбачалося масових заходів. Чи були дозволи чи ні, будемо з'ясовувати. Це точно не до Офісу президента.", - сказав він.