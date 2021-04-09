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Небезпечні заморозки. Зниження температури з 12 квітня може мати стихійний характер

Новость на русском → Україна, П'ятниця 09 квітня 2021 12:52
Небезпечні заморозки. Зниження температури з 12 квітня може мати стихійний характер Фото: заморозки з 12 квітня можуть бути небезпечними (pixabay.com)
Автор: Юлія Струк

Український гідрометцентр повідомляє, що з 12 квітня заморозки на поверхні грунту матимуть потенційно небезпечний або стихійний характер. В Україні розпочався вегетаційний період.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Починаючи з 12 квітня, якщо температури повітря та поверхні ґрунту будуть знижуватися до нуля і нижче, то це вже можна вважати заморозками, які матимуть потенційно небезпечний або стихійний характер, адже в Україні вже розпочався вегетаційний період, коли середньодобова температурою повітря становить 5 градусів тепла і вище", - вказано у повідомленні.

У Гідрометцентрі додали, що заморозки найчастіше відмічаються у нічні або ранкові години за ясної, тихої погоди, коли створюються умови для інтенсивного радіаційного вихолоджування земної поверхні та приземного шару повітря.

"Заморозки можливі також внаслідок загального похолодання. Небезпечні заморозки переважно мають адвективно-радіаційний характер", - сказано у повідомленні.

Так, раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що потепління в Україну прийде в неділю. А з наступного тижня очікується повноцінно тепла погода, нічні заморозки відійдуть.

Нагадаємо, в Україні на вихідних, 10-11 квітня, очікується тепла весняна погода. Температура повітря вдень подекуди підвищиться до +19.

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