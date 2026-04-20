SNK возрождает культовую консоль: названа дата выхода и стоимость Neo Geo AES+

Neo Geo AES+ получила ряд улучшений, которые, по словам разработчиков, делают эксплуатацию консоли еще более удобной.

Что усовершенствовали

HDMI и изображение - устройство поддерживает выход 1080p для четкой картинки на современных панелях. При этом сохранен оригинальный AV-выход для подключения к старым мониторам.

DIP-переключатели - на нижней части корпуса расположены физические переключатели, позволяющие выбирать язык, активировать режим разгона (overclocking) и менять режимы отображения.

Память и питание - система получила режим низкого энергопотребления и поддержку карт памяти для постоянного сохранения рекордов, чего не хватало оригинальным моделям.

Консоль выходит в двух вариантах, предзаказ уже открыт.

35th Anniversary Edition - лимитированный бандл в белом цвете за $349,99. В комплект входят аркадный стик, картридж Metal Slug и карта памяти.

Standard Edition - классический черный корпус за $249,99. В наборе поставляется только фирменный аркадный стик.

Для сравнения, оригинальная Neo Geo AES в девяностых стоила $649,99.

Картриджи нового поколения

Вместе с консолью в продажу поступят 10 модернизированных картриджей с классическими играми, среди которых The King of Fighters 2002 и Metal Slug.

Цена каждого картриджа составит $89,99. Издатели отмечают, что это полноценные физические носители, созданные для коллекционеров и профессиональных игроков в "файтинги".

Официальный старт продаж и отправка первых заказов Neo Geo AES+ запланированы на 12 ноября 2026 года.