ua ru
Вс, 25 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Число жертв снежной бури в США возросло

Новина українською →
США, Воскресенье 25 декабря 2022 07:01
Число жертв снежной бури в США возросло Фото: число жертв из-за снежной бури в США растет (скриншот с видео)
Автор: Артур Родивилов

Не меньше 23 человек стали жертвами происшествий, связанных с зимним штормом в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Гибель людей зафиксирована в штатах Висконсин, Канзас, Кентукки, Колорадо, Миссури, Мичиган, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома и Теннесси.

Новые случаи смерти касаются штатов Мичиган, Нью-Йорк и Колорадо. Так, в небольшом городе Бат (Мичиган), 82-летняя женщина умерла от обморожения, которое получила на улице. Власти штатов Нью-Йорк и Колорадо сообщили о нескольких смертях, связанных с погодой и с воздействием окружающей среды.

Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица стали причиной множества автоаварий, обрывов линий электропередачи, задержек авиарейсов.

Зимний шторм в США сопровождается резким понижением температуры, сильными снегопадами и ветром. Все это привело к множеству аварий, проблемам с энергоснабжением и задержкам авиарейсов.

Ранее сообщалось, что США в результате снежной бури более 1,7 млн домов и предприятий обесточены. По меньшей мере, 15 человек погибли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вячеслав Негода Снегопад
NEWS
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация