Передавав ворогу дані про ЗСУ. У Краматорську затримали місцевого жителя
Служба безпеки України затримала жителя Краматорська, який передавав ворогу інформацію про переміщення та розташування військовослужбовців ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
"З травня по липень 2022 року громадянин України, використовуючи месенджер, розміщував текстові повідомлення з інформацією про переміщення та розташування військовослужбовців Збройних сил України в окремих районах Донецької області", - розповіли в ОГП.
Зазначена інформація дозволяла ідентифікувати українських захисників на місцевості, а також використовувалася окупантами під час військової агресії проти України.
В даний час чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки затримала ворожого коригувальника. За його наводкою окупанти завдали авіаудару по мосту в Запорізькій області.
Крім того, у Дніпропетровській області був затриманий російський агент, який розвідував позиції української системи протиповітряної оборони.
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