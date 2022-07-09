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Передавав ворогу дані про ЗСУ. У Краматорську затримали місцевого жителя

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Київ, Субота 09 липня 2022 11:41
Передавав ворогу дані про ЗСУ. У Краматорську затримали місцевого жителя Фото: у Краматорську затримали місцевого жителя, який передавав ворогу інформацію про ЗСУ (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безпеки України затримала жителя Краматорська, який передавав ворогу інформацію про переміщення та розташування військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"З травня по липень 2022 року громадянин України, використовуючи месенджер, розміщував текстові повідомлення з інформацією про переміщення та розташування військовослужбовців Збройних сил України в окремих районах Донецької області", - розповіли в ОГП.

Зазначена інформація дозволяла ідентифікувати українських захисників на місцевості, а також використовувалася окупантами під час військової агресії проти України.

В даний час чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки затримала ворожого коригувальника. За його наводкою окупанти завдали авіаудару по мосту в Запорізькій області.

Крім того, у Дніпропетровській області був затриманий російський агент, який розвідував позиції української системи протиповітряної оборони.

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