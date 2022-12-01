Ким анонсировал подключение Снигиревки к электросети
Фото: Ким анонсировал подключение Снигиревки к электросети (Getty Images)
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким анонсировал возобновление электроснабжения в освобожденном городе Снигиревка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя ОВА.
По его словам, жителям районного центра Николаевской области до возвращения света в дома осталось ждать около 30 минут.
Напомним, Снигиревку деоккупировали 10 ноября. Тогда украинские военные опубликовали видео из населенного пункта.
Также сообщалось, что в Снигиревке с 21 ноября ввели комендантский час. Он продлится с 18:00 до 07:00.
Кроме того, мы писали, что в деоккупированной Снигиревке Николаевской области снова открылось полицейское отделение.
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