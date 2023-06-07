В Снигиревской МВА показали последствия подрыва Каховской ГЭС

В результате подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) разрушены и затоплены мосты в Снегиревском районе Николаевской области.

Об этом сообщил начальник Снигиревской МВА Иван Кухта, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

В городской военной администрации Снигиревки отмечают, что мост в селе Елизаветовка разрушен, а в селе Галагановка (местонахождение изображено на карте) полностью затоплен.

Российская оккупационная армия, ночью 6 июня, взорвала дамбу Каховской ГЭС. Под угрозой затопления десятки населённых пунктов. Идет эвакуация населения.

Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты совершили самое большое преступление экоцида, и не только за время этой войны, а за десятки лет.

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