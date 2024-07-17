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US Open-2024: Костюк, Свитолина и еще четыре украинки попали в основу соревнований

Нью-Йорк, Среда 17 июля 2024 10:56
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US Open-2024: Костюк, Свитолина и еще четыре украинки попали в основу соревнований Фото: Марта Костюк автоматически попала в 1/64 финала мэйджора (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Шесть украинских теннисисток во главе с Мартой Костюк гарантировали выступления в первом основном раунде Открытого чемпионата США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Первая ракетка Украины попала в 1/64 финала US Open. Компанию ей там составят пять соотечественниц.

В первом круге основной сетки рядом с Костюком будут соревноваться Даяна Ястремская, Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Екатерина Байндль. Последняя воспользовалась защищенным рейтингом для выступлений на кортах Нью-Йорка. В квалификации мэйджора выступят Дария Снигур, Юлия Стародубцева, Катарина Завацкая, Анастасия Соболева и Валерия Страхова.

В прошлом году среди украинок лучше остальных выступила Свитолина. Бывшая третья ракетка мира дошла до 3-го раунда, где уступила американке Джессике Пегуле. Победительницей же турнира стала другая представительница США – Коко Гауфф.

US Open начнется 26 августа. Продлится последний мэйджор сезона до 8 сентября. Ориентиром для украинских теннисистов остается выступление Свитолиной, которая в 2019 году дошла до полуфинала соревнований.

К слову, ранее разобрали уникальность триумфа Алькараса на Уимблдонском турнире.

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Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
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