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Костюк с юбилейной победой пополнила список теннисных гроссмейстеров Украины

Цинциннати, Четверг 15 августа 2024 11:58
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Костюк с юбилейной победой пополнила список теннисных гроссмейстеров Украины Фото: Марта Костюк нацелилась переписать историю отечественного тенниса (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Победа над новозеландкой Лулу Сан в Цинциннати стала особенной для украинской теннисистки Марты Костюк. Этот успех стал для нее двадцатым на турнирах серии WTA 1000.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ukrainian Tennis.

Национальная первая ракетка стала шестой украинкой, покорившей гроссмейстерский рубеж. Еще в этом году у нее будет возможность подняться на 3-е место в рейтинге соотечественниц на крупных турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

Безусловным лидером списка остается Элина Свитолина. Она одержала 104 таких побед. Далее расположились Леся Цуренко (39) и Ангелина Калинина (24). Ближайшими же ориентирами для Костюк будут Даяна Ястремская (23) и Екатерина Бондаренко/Володько (21).

На Cincinnati Open подняться на 5-е место украинской теннисистке будет крайне сложно. Соперницей Костюк в 1/8 финала соревнований в Огайо станет первая ракетка мира Ига Свентек. Полячка во втором раунде турнира разобралась с бывшей россиянкой Варварой Грачевой.

Украинские теннисистки с наибольшим количеством побед на турнирах серии WTA 1000:

  • Элина Свитолина – 104
  • Леся Цуренко – 39
  • Ангелина Калинина – 24
  • Даяна Ястремская – 23
  • Екатерина Бондаренко/Володько – 21
  • Марта Костюк – 20

К слову, ранее Костюк ухудшила положение в рейтинге WTA.

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Теннис Марта Костюк
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