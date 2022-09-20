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Снега выше колена. В Карпатах продолжает бушевать непогода (видео)

Фото: в Карпатах продолжает бушевать непогода (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Руслан Гаращенко

В Карпатах продолжает бушевать непогода. Местами снега насыпало выше колена, поэтому спасатели просят туристов воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Яворницкого поисково-спасательного отделения Василия Фицака.

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Фото: засыпанный снегом Черногорский спасательный пост в Карпатах (facebook.com/chornogora.rescue112)

Напомним, в горах Карпат 18 сентября выпал первый снег.

Также, согласно прогнозу, сегодня в Украине будет дождливо. При этом в западных областях ожидается туман.

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