Снега выше колена. В Карпатах продолжает бушевать непогода (видео)

В Карпатах продолжает бушевать непогода. Местами снега насыпало выше колена, поэтому спасатели просят туристов воздержаться от походов в горы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Яворницкого поисково-спасательного отделения Василия Фицака.
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Фото: засыпанный снегом Черногорский спасательный пост в Карпатах (facebook.com/chornogora.rescue112)
Напомним, в горах Карпат 18 сентября выпал первый снег.
Также, согласно прогнозу, сегодня в Украине будет дождливо. При этом в западных областях ожидается туман.