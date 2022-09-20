Снігу вище коліна. У Карпатах продовжує вирувати негода (відео)

У Карпатах продовжує вирувати негода. Місцями снігу насипало вище коліна, тож рятувальники просять туристів утриматися від походів у гори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Яворницького пошуково-рятувального відділення Василя Фіцака.
Піп Іван хмарно. Вітер
Фото: засипаний снігом Чорногорський рятувальний пост у Карпатах (facebook.com/chornogora.rescue112)
Нагадаємо, у горах Карпат 18 вересня випав перший сніг.
Також, за прогнозом, сьогодні в Україні буде дощ. При цьому у західних областях очікується туман.