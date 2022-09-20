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Снігу вище коліна. У Карпатах продовжує вирувати негода (відео)

Фото: у Карпатах продовжує вирувати негода (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Руслан Гаращенко

У Карпатах продовжує вирувати негода. Місцями снігу насипало вище коліна, тож рятувальники просять туристів утриматися від походів у гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Яворницького пошуково-рятувального відділення Василя Фіцака.

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Фото: засипаний снігом Чорногорський рятувальний пост у Карпатах (facebook.com/chornogora.rescue112)

Нагадаємо, у горах Карпат 18 вересня випав перший сніг.

Також, за прогнозом, сьогодні в Україні буде дощ. При цьому у західних областях очікується туман.

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