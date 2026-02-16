Снежный коллапс в Киеве: город парализовали пробки, цены на такси взлетели (фото)

Пробки на магистралях и проблемы на подъемах

Наибольшие осложнения движения зафиксированы на основных магистралях, особенно на спусках и подъемах. В частности, значительные пробки образовались на въезде в Киев со стороны Житомира.

Сложная ситуация также наблюдается на проспекте Степана Бандеры, где водители могут терять в пробках до 26 минут. В среднем задержка движения составляет от 10 до 20 минут.

Основными причинами заторов становятся мелкие ДТП и большегрузный транспорт, который не может преодолеть подъемы по скользким дорогам. На фоне транспортного коллапса значительно выросли и цены на услуги такси.

Ограничения для большегрузного транспорта

Накануне в полиции сообщили, что из-за сложных погодных условий с 22:00 15 февраля вводится ограничение на въезд в столицу большегрузного и крупногабаритного транспорта.

Водителей призывают планировать маршруты заранее, не нарушать правила парковки и не мешать работе снегоуборочной техники. Пешеходам советовали переходить дорогу только в установленных местах и использовать светоотражающие элементы.

Коммунальщики работают круглосуточно

В КГГА сообщили, что ночью дороги столицы очищали 289 единиц спецтехники "Киевавтодора". Особое внимание уделяли правым полосам, чтобы обеспечить движение общественного транспорта.

Также 31 бригада из 216 работников убирала тротуары, переходы и остановки, а в парках и скверах работали 755 работников "Зеленстроя" и 67 единиц техники.

Работы по повторной обработке дорог и уборке снега продолжаются.

Прогноз погоды и предостережения

По данным синоптиков, в столице сохранится облачная погода, местами возможен небольшой снег, температура днем составит около 7-9 градусов мороза. На дорогах ожидается гололедица и порывистый ветер до 15-20 м/с.

Городские власти просят жителей без надобности не выезжать на собственных авто, быть максимально осторожными на дорогах и не оставлять транспорт на обочинах или тротуарах, чтобы не препятствовать работе спецтехники.