Реки вместо дорог. Последствия разрушительных наводнений в Великобритании (фото, видео)
На протяжении выходных дней 23-24 ноября Великобританию "накрыл" шторм под названием "Берт". Непогода принесла большое количество осадков и сильный ветер.
РБК-Украина рассказывает о последствиях шторма в Соединенном Королевстве и прогнозах на ближайшее время.
Последствия шторма и прогнозы на ближайшее время
Согласно информации местных медиа, шторм "Берт" пришел в Великобританию в виде мощного ветра (кое-где - со скоростью более 130 км в час), дождя и местами даже снега.
Он принес около 80% осадков (относительно нормы за ноябрь).
Непогода повлекла за собой значительные разрушения и существенно усложнила жизнь людей:
- некоторые дороги превратились в реки
- некоторые трассы и мосты - перекрыты
- сотни домов были затоплены
- поваленные деревья повредили электросети
- наблюдаются большие сбои в работе железной дороги
- некоторые авиарейсы - отменены
- тысячи людей остались без света
- в некоторых регионах государства - дороги и города "скованы" льдом и снегом
Кроме того, в Англии и Уэльсе после шторма сообщалось о по меньшей мере пяти погибших.
"Чиппенхэм (на английском - Chippenham) под водой. 999 экипажей реагируют на наводнение из-за шторма "Берт", - поделился пользователь Ник Темпл в соцсети Х.
Наводнение в городе Чиппенхэм (скриншот: x.com/NickTemple69)
Первый министр Уэльса Элунед Морган поблагодарила службы экстренной помощи за их добросовестный труд и помощь нуждающимся.
"Мои мысли со всеми, кто пострадал от этого наводнения", - написала чиновница на своей странице в соцсети Х.
Она добавила, что уже побывала в некоторых пострадавших районах и пообещала посетить другие.
Пост Элунед Морган (скриншот: x.com/Eluned_Morgan)
По состоянию на понедельник, 25 ноября, в Великобритании до сих пор действуют сотни локальных уведомлений о наводнениях.
Метеорологи предупреждают, что в некоторых регионах страны до сих пор наблюдается сильный ветер, а осадки могут помешать работе экстренных служб, работающих над "очисткой" территорий от последствий непогоды.
"Первые рождественские мероприятия в Банбери (на английском - Banbury) были отменены, дома были затоплены, а дороги стали непроездными, поскольку в эти выходные шторм "Берт" принес хаос", - рассказали в Banbury Guardian.
Ситуация в городе Банбери (скриншот: x.com/banburynews)
Компании, обслуживающие железнодорожное сообщение на разных участках Великобритании, предупреждают о задержках или отмене отдельных рейсов. Пассажирам советуют по возможности воздержаться от путешествий в ближайшее время.
Рейсы отменяют, в частности, в Эссексе (скриншот: x.com/essexlive)
Наконец, в некоторых регионах Великобритании фиксируют существенное похолодание, которое превращает дороги в снежные ловушки и затрудняет движение транспорта.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Испании объявили самый высокий уровень тревоги из-за наводнений.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: BBC, The Guardian, страницы Eluned Morgan, Nick Temple, "Essex Live" и "Banbury Guardian" в соцсети Х, страницы Laura Anne Jones MS и "Wiltshire 999s" в Facebook, YouTube-каналы "HAG Weather", "CNN-News18", "Evening Standard" и "WION".
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