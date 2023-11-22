Снег, метели и ледяной дождь: синоптик предупредила активный циклон через несколько дней
В Украине через несколько дней ожидается заметное ухудшение погодных условий, связанных с приходом активного циклона. Непогода с сильным ветром и осадками прогнозируется в воскресенье и понедельник, 26 и 27 ноября соответственно.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Влияние активного циклона
"К нам придет снова активный циклон с юго-запада! И если раньше это был преимущественно дождь и ветер, на этот раз погодные условия станут ощутимо сложнее", - пишет синоптик.
По ее словам, в этот период - 26 и 27 ноября - ожидается сильный ветер до штормовых порывов, мокрый снег, снегопады, метели, а также ледяной дождь при более высокой температуре воздуха.
Кроме того, прогнозируется налипание мокрого снега, гололед и гололедица, предупреждает Диденко.
Прогноз до конца недели
Завтра в четверг, 23 ноября, ночью в южной части и на юго-востоке Украины ожидается дождь и мокрый снег. Днем будет мокрый снег только в северных областях.
"На остальной территории Украины осадки какие-либо маловероятны", - рассказала синоптик.
Также в четверг в северных, западных и центральных областях ожидается сильный ветер до штормовых порывов. Температура воздуха при этом может снижаться на 4-7 градусов.
В ночь на 23 ноября будет морозно по всей Украине: ожидается -4 -10, на востоке страны -9 -14 градусов. На дорогах ожидается гололедица
"Днем в четверг существенно потеплеет в западных областях до +1 +6 градусов.
В большинстве областей днем будет около нуля, разве что на востоке, Полтавщине, в Днепре с районами и Сумской -2-6 градусов", - говорит Диденко.
В Киеве 23 ноября пройдет мокрый снег и снег, также прогнозируется гололедица. В ближайшую ночь в столице ожидается -6 -8 градусов, а в дневное время около 0. Ветер будет сильный.
При этом в пятницу и субботу, 24-25 ноября - в Украине ожидается потепление. Вероятно таяние снега.
Напомним, что этой ночью, 22 ноября, Киев засыпало первым снегом. Тем временем КГВА призвала водителей позаботиться о безопасности на дороге во время непогоды.
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