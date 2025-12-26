Снегопад накрыл значительную часть Украины: фото и видео из разных регионов

Непогода по всей стране

В ГСЧС отметили, что по состоянию на утро 26 декабря на горе Поп Иван было облачно, температура воздуха достигала -11°С, а скорость северо-западного ветра составляла 12 м/с.

В то же время по всей Украине в течение дня ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метели и гололедица на дорогах. Объявлен І уровень опасности (желтый).

Такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта. Украинцев призывают быть внимательными на дорогах и тепло одеваться.

Ситуация в регионах

Полтава. В ночь на 26 декабря коммунальные службы работали в усиленном режиме. На улицах города задействовали комбинированные дорожные машины, тракторы со щетками и минитехнику для уборки тротуаров. Посыпку проводили прежде всего на спусках, подъемах, мостах и транспортном кольце. Всего к дежурству привлекли несколько десятков единиц спецтехники.

Харьков. Город с утра засыпало снегом. Коммунальщики с первых часов дня расчищают улицы и обеспечивают проезд транспорта.

Киев. В городе с ночи 26 декабря продолжается сильный снегопад - столицу накрыла настоящая зима. По данным КГГА, последствия непогоды ликвидируют 182 единицы спецтехники "Киевавтодора" и десятки бригад по ручной уборке: очищают магистрали, мосты, остановки, тротуары и переходы, во дворах работают управляющие компании, в парках - коммунальщики "Киевзеленстроя". Синоптики предупреждают о гололеде, метели и порывах ветра до 20 м/с, киевлян просят быть осторожными на дорогах.

Бровары. По словам городского головы Игоря Сапожко, в громаде работают 27 единиц техники и более 135 работников КП "Бровары-Благоустройство". Отдельно к уборке придомовых территорий привлечены ЖЭКи. Город полностью обеспечен топливом и противогололедными материалами.

Донецкая область. В регионе продолжаются работы по обработке и расчистке дорог. Привлечено 15 единиц техники и 20 специалистов. Автодороги открыты по всем направлениям, область обеспечена необходимыми ресурсами для реагирования на непогоду.

Кропивницкий. Коммунальщики с утра начали посыпку наиболее опасных и загруженных улиц противогололедной смесью. Водителей призывают воздержаться от поездок на собственном транспорте и не парковать авто на обочинах.

Сумская область. В регионе также выпал снег, на дорогах работают коммунальные службы.



В Сумской области 26 декабря выпал снег (фото: Татьяна Веремеева, РБК-Украина)

Синоптики предупреждают, что снежная и ветреная погода сохранится не только в пятницу, но и в выходные и в начале следующей недели. Украинцев просят соблюдать правила безопасности и быть особенно осторожными во время движения.