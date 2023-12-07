Снег и дождь "разбавят" мороз. Где ждать осадки в Украине сегодня

Сегодня, 7 декабря, в Украине будет морозно. "Изюминки" добавит снег и мороз, которые, правда, накроют только несколько регионов.

"Сегодня в Украине будет морозно. В течение дня 1...4° мороза. Ветер юго-восточный, порывистый", - рассказала синоптик Наталка Диденко.

По данным синоптика, снег возможен на западе, на юге - с дождем.

"На остальной территории - без осадков. В Киеве без осадков, ветрено, морозно, днем 1...3° мороза", - добавила Диденко.

Какой будет погода завтра в Украине?

По данным синоптиков "Укргидрометцентра", 8 декабря в Украине кроме западных областей небольшой снег, в южной части небольшой мокрый снег и дождь, в Крыму умеренный дождь. Температура ночью и днем 1-7° мороза (ночью в западных областях местами 8-13° мороза); в южной части ночью и днем от 4° мороза до 2° тепла, в Крыму 2-8° тепла.

Погода в Украине в декабре 2023

В декабре 2023 года в Украине ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (в Крыму до 4 градусов тепла). Средняя месячная температура будет на 1-1,5 градусов выше нормы. Подробнее - в материале.

Итоги осени 2023 в Украине

Средняя температура воздуха этой осенью в Киеве составила 11,4 градуса тепла, что на 2,7 градуса выше средних многолетних значений. Осень заняла второе место среди самых теплых с 1881 года в столице.