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Сніг та дощ "розбавлять" мороз. Де чекати на опади в Україні сьогодні

Україна, Четвер 07 грудня 2023 07:00
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Сніг та дощ "розбавлять" мороз. Де чекати на опади в Україні сьогодні Фото: де чекати на опади в Україні сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 7 грудня, в Україні буде морозно. "Родзинки" додасть сніг та мороз, які, щоправда, накриють лише кілька регіонів.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: прогноз синоптика Наталки Діденко, прогноз "Укргідромецентру".

"Сьогодні в Україні буде морозно. Протягом дня 1...4° морозу. Вітер південно-східний, поривчастий", - розповіла синоптик Наталка Діденко.

За даними синоптика, сніг ймовірний на заході, на півдні - з дощем.

"На решті території - без опадів. У Києві без опадів, вітряно, морозно, вдень 1...3° морозу", - додала Діденко.

Якою буде погода завтра в Україні?

За даними синоптиків "Укргідрометцентру", 8 грудня в Україні, крім західних областей, невеликий сніг, у південній частині невеликий мокрий сніг та дощ, в Криму помірний дощ. Температура вночі та вдень 1-7° морозу (вночі у західних областях місцями 8-13° морозу); у південній частині вночі та вдень від 4° морозу до 2° тепла, в Криму 2-8° тепла.

Погода в Україні в грудні 2023

У грудні 2023 року в Україні очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (у Криму до 4 градусів тепла). Середня місячна температура буде на 1-1,5 градусів вищою за норму. Докладніше - у матеріалі.

Підсумки осені 2023 в Україні

Середня температура повітря цієї осені в Києві склала 11,4 градуса тепла, що на 2,7 градуса вище за середні багаторічні значення. Осінь посіла друге місце серед найтепліших з 1881 року у столиці.

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